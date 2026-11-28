POZZUOLI – Per schermare i controlli avevano si avvalevano di prestanome e “società satelliti”. Un escamotage messo in atto, a seguito di interdittive antimafia e ordinanze comunali, per continuare a lavorare a Pozzuoli. Tutto riconducibile all’azienda funebre “Cesarano” di Marano, che proprio nell’area flegrea aveva organizzato il funerale di una 86enne di Monterusciello, bloccato dai carabinieri della stazione di Licola – coordinati dal comandante della compagnia di Pozzuoli Raffaele Castanò – intervenuti in via Arco Felice Vecchio, sede storica e centro operativo dell’azienda maranese. Nello spazio esterno alla struttura, che ospita uffici commerciali e amministrativi, una cappella, una camera ardente e locali seminterrati per il deposito delle bare, i militari hanno trovato un veicolo con all’interno la salma dell’anziana pronta per essere trasportata presso l’impianto di cremazione di Domicella, in provincia di Avellino.

LO STOP – A quel punto il rito funebre è stato bloccato, tra lo stupore e lo sconcerto dei parenti della defunta che sono stati invitati ad affidare il traporto ad un’altra impresa. Dai controlli è emerso che il furgone della società autorizzata a trasportare la salma e ad uscire dal comune di Pozzuoli era diverso da quello rinvenuto nell’autoparco. Non solo. Anche l’autista risultava non avere alcun titolo, in quanto il suo nome non compariva tra quelli dei quattro dipendenti assunti e autorizzati ad operare, risultando inoltre privo di qualsiasi contratto subordinato con la ditta che aveva presentato la richiesta. Al termine dei controlli i carabinieri hanno sanzionato i due imprenditori che operano all’interno dell’edificio di Pozzuoli (entrambi di Marano) e l’autista che stava trasportando la salma su un veicolo che è risultato anche non omologato e privo dei requisiti igienico-sanitari.

I PRESTANOME – Dalle indagini è emerso un quadro di irregolarità riconducibile ai Cesarano che, impossibilitati ad operare sul territorio, avrebbero proseguito mediante l’utilizzo delle società dei due imprenditori denunciati, continuando così ad esercitare la professione senza alcuna autorizzazione comunale e regionale. Un escamotage con il quale si gestivano i servizi funebri attraverso “società satelliti” che, all’occorrenza, operavano sul territorio di Pozzuoli mediante contratti di comodato della sede di via Arco Felice Vecchio, di proprietà del 63enne imprenditore di Marano, Attilio Cesarano. Attività proseguita anche dopo l’ordinanza dirigenziale del 27 maggio scorso, emessa dal Comune di Pozzuoli, che aveva disposto la cessazione dell’attività di una delle aziende presso i locali di via Arco Felice Vecchio dove, successivamente, ha poi operato una seconda società funebre. Quest’ultima, sempre seguendo lo stesso modus operandi, aveva anch’essa stipulato un contratto di comodato d’uso per i locale andando, come già accaduto con quella precedente, ad operare negli stessi locali e sempre sotto la stessa insegna “Cesarano”. Fino all’intervento dei carabinieri che hanno sequestrato locali e mezzi.