POZZUOLI – Nove persone (tra cui tre donne) sono state denunciate a Pozzuoli per esercizio abusivo di gioco d’azzardo. Sono accusati di aver gestito una sala da gioco senza alcuna autorizzazione ed organizzato tornei di poker texani con premi in denaro. Il locale è stato scoperto in via Campana dai carabinieri della stazione di Pozzuoli. Il titolare è un 60enne di Afragola, amministratore unico della società che portava avanti l’attività risultata illegale.