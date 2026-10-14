Campi Flegrei, Ferrante (Mit): «Più risorse e prevenzione per proteggere cittadini e territorio»

POZZUOLI – “Con il nuovo decreto sui Campi Flegrei il Governo compie una scelta chiara: superare la logica dell’emergenza e costruire una strategia di prevenzione strutturale, con nuove risorse, responsabilità definite e interventi programmati nel tempo. La priorità è tutelare le comunità, riducendo la vulnerabilità degli edifici e garantendo condizioni di maggiore sicurezza per famiglie e imprese”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia. “Particolarmente importante è la misura che prevede un contributo statale pari al 70% delle spese per l’adeguamento sismico degli edifici, con una copertura che – aggiunge – sale al 100% per i proprietari con reddito non superiore a 28mila euro. È una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, che potranno contare anche su contributi fino a 30mila euro per il pronto ripristino degli edifici che hanno riportato danni lievi. A queste misure si affiancano la sospensione di tributi e contributi fino al 30 novembre 2026 e quella delle rate dei mutui fino al 31 dicembre 2027, oltre alla proroga di due anni dei contratti di locazione a uso abitativo in scadenza tra ottobre 2026 e ottobre 2027, per le famiglie con reddito inferiore a 28mila euro, e alla semplificazione delle procedure per le sanatorie edilizie. La previsione di un fondo pluriennale da un miliardo di euro in dieci anni e l’individuazione di una governance unitaria, affidata al presidente della Regione Campania in qualità di commissario straordinario, consentono di assicurare continuità alla programmazione e accelerare gli interventi. È fondamentale, inoltre, garantire infrastrutture strategiche e vie di fuga efficienti, affinché la prevenzione riguardi non soltanto gli edifici, ma l’intero sistema territoriale. Il Governo dimostra così di voler attuare una visione di lungo periodo, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Ora sarà decisiva l’attuazione tempestiva delle misure, perché – conclude Ferrante – alle comunità dei Campi Flegrei servono risposte efficaci, certe e durature”.