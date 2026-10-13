Fondo di un miliardo per i Campi Flegrei, Musumeci “È legge della prevenzione”

ROMA – Il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci rilancia il nuovo decreto per i Campi Flegrei “Non è una legge dell’emergenza, ma della prevenzione” ha detto oggi dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il provvedimento che prevede un piano straordinario con un fondo pluriennale da un miliardo di euro distribuito in dieci anni, per ridurre la vulnerabilità degli edifici e l’esposizione della popolazione al rischio bradisismico. “Lo Stato non promette un’impossibile eliminazione del rischio. Si assume però il dovere di ridurre l’esposizione e la vulnerabilità”, ha spiegato il ministro.

LA LEGGE – L’area interessata comprende circa 85mila abitanti e 15mila edifici. “La legge tende a una formula molto semplice: un piano, un responsabile, una struttura, un cronoprogramma, una contabilità e un sistema di controllo”, ha aggiunto Musumeci, sottolineando che il piano avrà un orizzonte decennale e sarà sottoposto a verifiche annuali.