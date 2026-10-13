POZZUOLI/ Scappa dopo aver travolto una 16enne in una minicar: denunciato pirata della strada

POZZUOLI – I poliziotti dell’ufficio anticrimine del commissariato di Pozzuoli hanno rintracciato e denunciato per omissione di soccorso un pirata della strada reo di aver urtato e travolto una minicar guidata da una 16enne. All’uomo gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – sono arrivati al termine di un’attività lampo svolta a seguito di un incidente stradale durante il quale un’autovettura aveva tamponato una macchina “topolino” guidata dalla minore. Nel violento impatto, provocato dal conducente dell’utilitaria, l’auto della giovane è sbalzata andato a finire contro un’altra che la procedeva. A quel punto il pirata, anziché fermarsi, effettuava una repentina inversione nel senso contrario di marcia mettendo ulteriormente in pericolo la vita degli altri utenti della strada che sopraggiungevano dal lato opposto, dandosi alla fuga. Mentre la giovane veniva soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale, partivano le indagini dei poliziotti che attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di alcuni testimoni riuscivano a chiudere il cerchio intorno al pirata che è stato identificato e denunciato.