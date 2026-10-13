Bradisismo, appello per i ristoratori di Pozzuoli «Vanno incoraggiati, aiutati e assistiti»

POZZUOLI – Appello per i ristoranti di Pozzuoli e dell’area flegrea arriva da Peppe Guida, chef stellato dell’Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense, che invita a sostenere concretamente le attività alle prese con le difficoltà legate al fenomeno. «I ristoratori della zona flegrea vanno incoraggiati, aiutati e assistiti, perché convivere con il bradisismo non è una cosa facile», ha dichiarato Guida a Pozzuoli, a margine di una serata evento organizzata da Mariano Armonia, chef patron del ristorante Armonì. Per Guida, il bradisismo è un fenomeno naturale con cui il territorio dovrà imparare a convivere. «Esiste da sempre, ma prima c’era meno informazione su questo fenomeno», ha osservato lo chef, sottolineando la necessità di affrontare la situazione senza dimenticare il valore e le potenzialità dell’area flegrea. Nel suo intervento, Guida ha parlato anche dell’odore sulfureo, che associa alle acque termali e che, personalmente, considera una caratteristica positiva del territorio. Sulla stessa linea Mariano Armonia, che invita a non abbandonare le attività locali e a continuare a investire nell’identità gastronomica dei Campi Flegrei. «Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, continuare a credere nella nostra terra, dare valore alla nostra ristorazione, che è convivialità, stare insieme», ha sottolineato lo chef. In un momento in cui le attività della zona devono fare i conti con le preoccupazioni e le ricadute del fenomeno, l’appello dei due chef punta a tenere alta l’attenzione sulla ristorazione flegrea.