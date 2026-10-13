POZZUOLI/ Tragedia a Monterusciello: 24enne cade giù da una palazzina

POZZUOLI – Tragedia questo pomeriggio a Pozzuoli dove un 24enne ha preso la vita dopo essere caduta nel vuoto da una balconata. È successo all’interno dell’I.fl.han, struttura psichiatrica a Monterusciello. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118. Restano da capire le cause alla base della tragedia, due le ipotesi al vaglio: un incidente che avrebbe visto la paziente sporgesi dalla balconata o un suicidio. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e della stazione di Licola.