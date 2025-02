POZZUOLI/ Terminato sciame sismico da 38 scosse, la più forte di magnitudo 2.6

POZZUOLI – Trentotto scosse dalle 16:20 di ieri (giovedì 13 febbraio) fino alle 12 di oggi. E’ questo il bilancio dello sciame sismico che ha colpito Pozzuoli e l’intera area flegrea. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano che ha rilevato in via preliminare 38 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (38 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.6 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

LE SCOSSE PIU’ FORTI – Tra le scosse di forza maggiore si registrano anche tre di magnitudo 2.5, 2.3 e 2.0 avvenute tra ieri pomeriggio e ieri sera. Lo sciame è stato avvertito in diverse zone della città e nei quartieri napoletani prossimi agli epicentri. Non sono stati registrati danni né particolari criticità. Nella zona di Agnano-Pisciarelli diversi residenti sono scesi in strada.