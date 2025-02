Botte da orbi durante Lago Patria-Quarto: militare americano aggredisce avversario – IL VIDEO

LAGO PATRIA – C’è un video (che vi proponiamo in esclusiva) che racconta l’inizio dell violenze di domenica scorsa a Castelvolturno durante la partita di calcio valevole per il campionato di terza categoria tra Vulcano Quarto e Lago Patria. Le immagini raccontano l’aggressione da parte di un calciatore ad un suo avversario. In particolare, tra i duelli di gioco, all’improvviso si vede l’attaccante del Lago Patria – un militare americano – reagire in maniera violenta a un fallo subito da un difensore. Il resto poi è cronaca di una rissa che che si è allargata a calciatori e spettatori che ha costretto l’arbitro a sospendere la partita.