BACOLI/ Maltempo, tromba d’aria sul lago Miseno

BACOLI – Il maltempo sta colpendo, da stamattina tutti i Campi Flegrei, portando piogge intense, venti forti e fenomeni estremi. Nella primo pomeriggio di oggi una tromba d’aria è stata avvistata nel lago Miseno. Non si registrano, per fortuna, danni a cose o persone. Tuttavia, la perturbazione ha messo in difficoltà l’intera città di Bacoli, causando disagi soprattutto alla circolazione per gli allagamenti.

ALLERTA METEO GIALLA – L’avvistamento della tromba d’aria è avvenuto in un contesto meteorologico particolarmente critico per i Campi Flegrei. Diverse segnalazioni, a seguito dell’evento meteorologico, sono state effettuate sui social. Un “water devil” – letteralmente, un “diavolo d’acqua” – ha iniziato a turbinare sulla superficie del lago. Lo spettacolo per chi si trovava al riparo, soprattutto in villa comunale, è stato davvero suggestivo. Bacoli e tutta l’area flegrea sono attualmente sotto l’effetto di una forte perturbazione alimentata da un flusso di aria umida proveniente dal Mediterraneo centrale. La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a domenica un’allerta meteo gialla, avvertendo la popolazione di possibili rischi.