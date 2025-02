Pozzuoli deserta: ennesimo flop di Monaco e Manzoni – LE FOTO

POZZUOLI – “L’obiettivo delle luminarie è proprio quello di non abbassare le luci sul territorio e di fare in modo che possa essere vivo, economicamente e anche possibile meta di turismo, in ogni stagione, in ogni ricorrenza.” Con queste parole il vice sindaco di Pozzuoli Filippo Monaco annunciava nei giorni scorsi l’installazione delle luminarie di San Valentino costate 25mila euro. Il risultato? Tranne qualche selfie e un discreto gioco di colori, il bilancio è stato fallimentare. Nella serata di San Valentino, momento che avrebbe dovuto rappresentare il momento clou del progetto di Monaco (benedetto dal sindaco Manzoni), la città era deserta.

LE FOTO