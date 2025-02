POZZUOLI– È in corso un nuovo sciame sismico a Pozzuoli. Lo ha comunicato nella tarda serata l’Osservatorio Vesuviano. Il fenomeno sismico è iniziato alle ore locali 23:30 (UTC 22:30) del 14 febbraio. La scossa più forte è stata di magnitudo massima preliminare Md = 2.2 ± 0.3 ed è stata avvertita in particolare a via Napoli, Dazio, nel centro storico di Pozzuoli.