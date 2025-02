Terminato sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 2.3

POZZUOLI – È terminato lo sciame sismico iniziato nella serata di venerdì. In totale sono stati 10 gli eventi che hanno colpito Pozzuoli e i Campi Flegrei, di cui 5 di forza superiore a 1.0. Lo ha reso noto l’Osservatorio Vesuviano che ha comunicato la conclusione dello sciame iniziato alle ore locali 23:23 (UTC 22:23) del 14 febbraio e costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (10 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.