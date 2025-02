POZZUOLI/ Ismeno in Giunta dopo l’approvazione del bilancio: c’è l’accordo. Italia Viva si sfrega le mani

POZZUOLI – Il “dado è tratto” direbbe qualcuno. Paolo Ismeno, due anni e mezzo fa candidato sindaco contro Gigi Manzoni, è pronto per diventare un assessore di Gigi Manzoni. Salvo colpi di scena il salto dall’opposizione alla maggioranza dovrebbe arrivare dopo l’approvazione del bilancio. Ismeno in Giunta apre la strada all’ingresso di Enrico Russo (Italia Viva) in consiglio comunale che, insieme a Gianluca Sebastiano, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) andare ad accomodarsi tra i banchi dell’opposizione. Almeno sulla carta.

L’INTERROGATIVO – L’operazione però sta creando malumori tra gli stessi consiglieri di maggioranza che nel giugno del 2022 si “giocarono la partita” elettorale contro la coalizione messa in campo da Ismeno con la benedizione di Figliolia, Maione e Giacobbe. Oggi tutti ripudiati e abbandonati lungo la “via maestra”. Alla luce dell’effetto domino che genererà il nuovo assessore al bilancio l’interrogativo è: cosa faranno Gianluca Sebastiano, Enrico Russo e Italia Viva alla luce del “regalo” servito su un piatto d’argento da Manzoni? Difficile crede che il sindaco rafforzi una forza di opposizione senza avere le giuste garanzie.

I NUOVI ASSESSORI – Intanto la deadline è segnata: approvazione bilancio e nuova giunta. Oltre Ismeno, dentro Salvatore Caiazzo per il Pd al posto di Giacomo Bandiera, mentre c’è qualche problema con “Pozzuoli al centro” del trio Pastore-Guardascione-Di Dio. Il gruppo saluterà Anna Attore e propone io nome di un uomo il cui nome sarà fatto da Vitale Di Dio. Il sindaco, però, chiede una donna per mantenere la quota rosa in Giunta. Un rebus non facile da sciogliere.