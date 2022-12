POZZUOLI/ Sport e inclusione nella piscina comunale di Lucrino: in acqua atleti paraolimpici e normodotati

POZZUOLI – “L’Open Day: La Pallanuoto dell’Inclusione”, manifestazione svoltasi nella piscina comunale ‘Vincenzo D’Angelo’ di Lucrino, ha riproposto la pallanuoto in un’area da sempre appassionata alla disciplina. La kermesse, organizzata dal CPD Csi Pozzuoli in sinergia con l’associazione Dhea Sport, è stata imperniata su un torneo triangolare in cui sono scese in acqua squadre con atleti paraolimpici e squadre con atleti normodotati. Hanno preso parte all’iniziativa le società Dhea Paraolimpica, Dhea Life Puteoli e Victorya, coordinate dal settore nuoto del Csi Pozzuoli e dai volontari del Servizio Civile del Consorzio Proodos. «Un’esperienza interessante e ricca di emozioni per gli atleti paraolimpici e per i tanti giovani che hanno aderito», ha dichiarato il presidente della Dhea, Luca Del Giudice.

IL TORNEO – Il Csi Pozzuoli sempre attivo nella promozione delle discipline sportive, proprio nella struttura flegrea agli albori del nuovo millennio, avviò il campionato regionale di nuoto dell’ente blu-arancio, oggi giunto alla 21ma edizione, ha raccolto con immediatezza le istanze delle associazioni per promozionare l’attività di pallanuoto. «Una disciplina molto seguita nell’area flegrea. Una giornata di sport vissuta con intensità da atleti e famiglie – ha fotografato, Girolamo Catalano, presidente del Csi Pozzuoli -. Raccogliamo l’interesse delle società e siamo pronti per lanciare nuove iniziative in questo campo». Il torneo ha visto tra i protagonisti Tony D’Angelo, fratello minore del ‘mitico’ Enzo che ha condotto al successo la Victorya allenata da Francesco Fontana. Al secondo posto la Dhea Paraolimpica con in panchina Simone Palladino e al terzo la Dhea Life Puteoli guidata da Antonio Montariello.