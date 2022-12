BACOLI/ “Il disagio psicologico in età evolutiva”: incontro alla Casa della Cultura

BACOLI – “Il disagio psicologico in età evolutiva”: il 15 dicembre si terrà un incontro alla Casa della Cultura. Un workshp rivolto a genitori, pedagogisti, educatori, insegnanti, tutor dell’apprendimento, psicologi e counselor .La sinergia tra i Servizi Sociali e lo sportello Paidea del Comune di Bacoli e l’Ass. Oasi bianca ha dato vita a un incontro su un tema che oggi non può più essere trascurato: il disagio psicologico di bambini e ragazzi. «Questo workshop per noi si inserisce in una serie di iniziative in programma per i prossimi mesi (qualcuna abbiamo già iniziato ad attivarla). Il nostro desiderio-motore è quello di mettere al servizio delle persone le competenze acquisite in tanti anni di lavoro per la comunità e di lavoro su di sé. Ci proponiamo di promuovere la “crescita” come valore trasversale alle diverse fasce d’età. Siamo convinte che, proprio per questa sua caratteristica, possa essere un punto d’incontro nelle relazioni di “cura”», fa sapere l’Ass. Oasi bianca.