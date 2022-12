Immersi nella natura tra gli elfi: festa dell’Immacolata al Farm 9.1 a Licola

LICOLA – Immacolata al Farm 9.1, immersi nella natura e tra gli animali. Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 13 nella fattoria andrà in scena una festa organizzata per i più piccoli. Il programma prevede: accoglienza con elfo, visita guidata in fattoria, trucca elfi, letterina a babbo natale, laboratorio per incartare i regali, balli con la magia del natale e giochi di attività. Farm 9.1 offre un’ampia sala interna, chioschetto bar, parcheggio e area pic-nic. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 33471333281 – 3283882024.