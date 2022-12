Striscia la Notizia torna a Monte di Procida: montascale guasto in Municipio

MONTE DI PROCIDA – Montascale fuori uso nel Municipio di Monte di Procida. Le telecamere di Striscia la Notizia sono tornate nel paese flegreo per denunciare la presenza di barriere architettoniche nella sede comunale. Agli uffici si arriva solo tramite scale. A farne le spese sono anziani e disabili. Tutte quelle categorie più deboli che invece andrebbero supportate. L’inviato Luca Abete, accompagnato da Benedetta De Luca, attivista per i diritti dei disabili, ha intervistato il sindaco Giuseppe Pugliese. «Il montascale funziona, ma si arriva in Comune su appuntamento. Se ci fosse stato un problema, mi sarei fatto in quattro per risolverlo», ha replicato il primo cittadino che però non ha consentito all’inviato di Striscia la Notizia e all’attivista De Luca di assistere all’accensione dell’impianto, fermo invece da tempo secondo alcuni dipendenti dell’Ente.