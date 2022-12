Eventi natalizi a Bacoli, a Capodanno il concerto di Enzo Avitabile

BACOLI – Nel pomeriggio di domani, alle 16, pressoVilla Cerillo si terrà una conferenza stampa di presentazione di tutti gli eventi e le iniziative che si terranno a Bacoli nel periodo natalizio. “InCanti Musicali a Bacoli” è il titolo che l’amministrazione comunale ha voluto dare a questo appuntamento nel presentare un carnet ricco di spettacoli, eventi ed intrattenimento, dall’Immacolata all’Epifania, dai giorni immediatamente prossimi al Natale fino al gran concerto di Capodanno con Enzo Avitabile, presente a Villa Cerillo in occasione della conferenza stampa, insieme al sindaco Josi Gerardo Della Ragione ed agli assessori Mariano Scotto di Vetta e Vittorio Ambrosino. Decine di concerti, eventi e spettacoli in diverse parti della città. Allestimenti vari in tema natalizio su tutto il territorio, a partire dalle luci d’artista e le luminarie, animazione ed anche giornate dedicate sfruttando gli spazi all’aperto, sia al Fusaro (esedra di Piazza Rossini) che a Baia (porto) ed al Centro Storico.