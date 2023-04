POZZUOLI/ Spari al distributore di benzina, la condanna del sindaco: «Non c’è spazio per la malvivenza nella nostra città»

POZZUOLI – Si respira ancora aria di tensione a Pozzuoli. Dopo l’assalto armato al distributore di carburanti IP di via Campi Flegrei e il ferimento a colpi d’arma da fuoco del figlio del titolare, residenti e commercianti reclamano a gran voce un maggiore controllo del territorio. «Nonostante il presidio continuo da parte delle forze dell’ordine, questi balordi pensano di poter agire indisturbati e impuniti. Le forze dell’ordine sono già sulle loro tracce, e sono certo che presto i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Io farò tutto quello che è di mia competenza e anche di più per impedire che questi episodi continuino ad accadere e per rendere Pozzuoli una città sicura per tutti noi», dichiara il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

LA CONDANNA – «Sono vicino alla vittima incolpevole di un’insensata violenza, subìta mentre svolgeva il suo lavoro, sperando di avere presto buone notizie. Sono sconvolto e incredulo, ma non arretrerò di un centimetro nella lotta alla criminalità. Non c’è spazio per la malvivenza nella nostra città, dobbiamo lavorare molto e tutti insieme, restando uniti e solidali, come persone e come cittadini di un luogo meraviglioso che non può essere rovinato da poche mele marce», prosegue il primo cittadino.