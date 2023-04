POZZUOLI/ Tentata rapina finisce nel sangue: benzinaio ferito da due colpi di pistola – LE FOTO

POZZUOLI – Spari, sangue e paura questo pomeriggio a Pozzuoli dove due rapinatori hanno assaltato il disturbatore di carburanti IP in via Campi Flegrei. Ferito da due colpi di pistola il figlio del titolare, un 23enne che insieme al padre è riuscito a mettere in fuga i rapinatori. Il giovane, dopo aver reagito, è stato colpito due volte da uno dei due malviventi. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti.

IL FERITO – Dopo i primi soccorsi è stato trasferito in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e del commissariato di polizia di Pozzuoli. Questi ultimi indagano sull’accaduto. Al vaglio ci sono testimonianze e le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona. (SEGUIRANNO APPROFONDIMENTI)