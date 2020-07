POZZUOLI – Sparano fuochi d’artificio per festeggiare una nascita, ma scoppia un incendio. E’ stata aperta un’inchiesta sul rogo divampato nella tarda serata di ieri nell’area verde antistante l’ospedale civile di Pozzuoli “Santa Maria delle Grazie” di località La Schiana e provocato, secondo alcune testimonianze da fuochi d’artificio fatti esplodere per festeggiare una nascita. La polizia municipale di Pozzuoli sta indagando per accertare la modalità dello scoppio dell’incendio che ha interessato l’area a verde circostante il parcheggio e la stessa struttura ospedaliera ed individuare eventuali responsabili. Per domare le fiamme, propagatesi velocemente a causa del vento e della folta sterpaglia, è stato necessario l’intervento di quattro autobotti dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno impiegato alcune ore prima di renderle inoffensive.

L’OPERAZIONE – Le lingue di fuoco, molto alte, hanno reso l’aria irrespirabile e si sono estese per qualche centinaio di metri, creando preoccupazione tra i degenti del nosocomio e i numerosi residenti della zona. Il rogo, inoltre, ha provocato lo scoppio del serbatoio idrico a servizio dell’eliporto della struttura sanitaria. Secondo alcuni testimoni l’incendio è stato innescato da fuochi d’artificio fatti esplodere nel parcheggio del nosocomio da un gruppo di persone noncuranti dei divieti in vigore su tutto il territorio, per festeggiare una nascita