POZZUOLI/ Sosta selvaggia sul lago d’Averno: SUV parcheggiato lungo la passeggiata

POZZUOLI – Un SUV parcheggiato sulle aiuole lungo la passeggiata del lago d’Averno. E’ stata un pugno nell’occhio l’immagine della grossa auto in cui si sono imbattuti ieri mattina adulti e bambini. L’automobilista incivile di turno, infatti, ha deciso di parcheggiare in maniera selvaggia in un tratto protetto da vincoli archeologici e ambientali. Presenza che ha suscitato sdegno ma nessuna chiamata alla polizia municipale. L’auto, infatti, è rimasta lì per tutto il tempo, senza che nessuno intervenisse per rimuoverla.