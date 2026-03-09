POZZUOLI/ Trasferimento ambulatori ASL: il silenzio (interessato?) di due consiglieri-dipendenti

POZZUOLI – Continuano le polemiche sul trasferimento del distretto 35 dell’ASL Napoli 2 Nord da Corso Terracciano, in pieno centro, a Monterusciello. Nella fattispecie è previsto, per i prossimi giorni, il trasferimento di quasi tutti i servizi eccetto – ad oggi – il CUP e il punto prelievi. Ed è proprio questo uno dei punti di maggiore dibattito: il CUP ha l’80% delle prestazioni attraverso farmacie e la piattaforma online, mentre il punto prelievi è sostituto dagli innumerevoli centri presenti sul territorio. Diversamente, gli ambulatori di geriatria, diabetologia e ortopedia saranno invece trasferiti in via Capuana, creando numerose difficoltà all’utenza.

IL SILENZIO – Il tema è stato portato in consiglio comunale e il sindaco Manzoni durante l’ultima assise aveva annunciato un intervento che finora non è arrivato. Sul tema invece non hanno proferito parola due consiglieri-dipendenti del distretto 35 dell’Asl Napoli 2 Nord: Enrico Russo (Italia Viva) ed Angelo Guardascione (Pozzuoli al Centro). Il primo è proprio uno dei responsabili del centro prelievi che non sarà interessato dagli spostamenti, mentre per il secondo è in voga la candidatura della moglie a direttrice del distretto. Seppur lecito non andare contro la volontà dei vertici dell’Asl Napoli 2 Nord, resta il fatto che si tratta di due consiglieri comunali eletti dai cittadini come propri rappresentanti. E proprio da loro, ci si aspetta almeno una parola.