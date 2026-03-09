Lifesaving, al Play Off il IV Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli

POZZUOLI – Anche quest’anno le corsie del Play Off hanno ospitato le competizioni di salvamento del circuito EPS. Sabato 7 marzo, si è disputata la quarta edizione del Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli, una manifestazione che ha saputo trasformare l’adrenalina della competizione in una festa della sicurezza in acqua e della sportività. Organizzato dal Play Off, il trofeo ha visto la partecipazione di quattro società che si sono sfidate in un programma piuttosto serrato: 8 prove individuali e 4 staffette, dal nuoto ad ostacoli al trasporto del manichino. Il bilancio finale si chiude con sei nuovi primati nazionali, due dei quali siglati dai padroni di casa grazie a Daria Diliberto e Alessandro Volpe (quest’ultimo proprio nel misto lifesaver M20 è anche record assoluto). La classifica finale per società ha premiato la laziale Fitness Supreme Romaster di Andrea Longobardo per il settore master, mentre il Play Off domina in tutte le altre categorie. Ma a vincere è stato l’intero movimento del salvamento, sempre più vivo e pronto per le prossime sfide.

VOCI A BORDO VASCA – Abbiamo raccolto le emozioni di chi ha assistito alle gare da supervisore e/o le ha vissute da protagonista. Nel video-clip gli interventi della campionessa Sara Lubrano e di Lorenzo Maria Conte, reduci dai successi dei Criteria di Riccione, di Monica Fiore (Il Gabbiano Napoli), primatista M50, e del tecnico-atleta puteolano Alessandro Volpe. Il Lifesaving non si ferma qui: agonisti e master sono già proiettati verso le prossime sfide stagionali, con gli Assoluti di maggio ormai nel mirino.