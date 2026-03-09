Notte da incubo per una 35enne a Varcaturo: picchiata nel giorno della festa della donna

VARCATURO – In via Ripuaria, a Varcaturo, a pochi metri dalla discoteca ci sono carabinieri. L’auto è ferma, i lampeggianti sono accesi e ben visibili. Il pianto della donna rompe il silenzio. Un carabiniere si avvina. La donna è seduta sul ciglio della strada. Piange e urla dal dolore. Ha 35 anni, racconta cosa è accaduto. Sul volto presenta importanti ferite. Implora di portare via l’uomo ancora lì a pochi metri. Ha paura. I militari, prima di ricostruire la vicenda, si avvicinano all’uomo e lo bloccano per trasferirlo in caserma.

LE VIOLENZE – Per la donna verrà richiesto l’intervento dei medici. “Dal venerdì pomeriggio alla domenica è questo” dichiarerà la donna. “Ho paura che mi uccida e faccia del male a mio figlio” continua. La 35enne non ha mai denunciato prima anche se i maltrattamenti durano da circa due anni. I militari hanno raccolto la storia della vittima che ora è in osservazione nell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo ha 42 anni ed è stato arrestato. E’ in carcere, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.