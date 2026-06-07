BACOLI/ La Polizia Municipale chiude due parcheggi abusivi

BACOLI – Due parcheggi abusivi, a due passi dal lago Maremorto e dalla trafficatissima via Miseno, sono stati scoperti e chiusi, tra ieri ed oggi, dalla Polizia Municipale di Bacoli. Le due aree non idonee al parcheggio erano nate a seguito della chiusura dei parcheggi sul litorale di Miliscola da parte del Comune di Bacoli dopo l’approvazione del Puc che non prevede le aree di sosta autonome, ma solo quelle pertinenziali. L’uomo, secondo i vigili, gestiva un’area con circa 50 autovetture e motorini senza autorizzazione ed è stato denunciato con un’ammenda accessoria di 5mila euro. ” È stato denunciato, per aver commesso un buon elenco di reati. E, per non fargli mai più dimenticare questo lieto giorno, lo abbiamo anche multato. Dovrà pagare 5.000 euro. Voglio ringraziare la Polizia Municipale di Bacoli – scrive il sindaco – per l’opera di controllo. E voglio ringraziare quanti stanno lavorando per poter aprire, in tempi brevi, un nuovo parcheggio comunale che sorgerà tra Miseno e Miliscola. Così come trovo positiva l’opera di quei privati che stanno acquisendo le necessarie autorizzazioni per poter aprire aree di sosta, in diverse punti del nostro paese”.