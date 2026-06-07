Carenze igienico-sanitarie, sanzionato un ristorante di “Sushi” a Pozzuoli

POZZUOLI – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione al recente fenomeno dei casi di epatite segnalati sul territorio, nella giornata di venerdì 5 scorso personale dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito -, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 2 Nord, ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “sushi” ubicata in via Campana. L’attività ispettiva, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e delle disposizioni poste a tutela dei consumatori, ha consentito di accertare alcune carenze sotto il profilo igienico-sanitario. All’esito degli accertamenti, il personale dell’ASL ha impartito specifiche prescrizioni al titolare dell’esercizio, disponendo l’adozione delle necessarie misure correttive volte al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente, mentre il titolare è stato sanzionato per la mancanza dell’autorizzazione acustica.