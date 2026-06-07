Controlli di Polizia, Finanza e Asl a Pozzuoli: un locale chiuso, sanzionato ristorante-bar

POZZUOLI – Due locali di nuova apertura sono finiti nella maglia dei controlli messi in campo dalla Polizia nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Entrambi sorgono in via Campi Flegrei: uno è un american bar, l’altro un ristorante-bar. Le attività sono state condotte dal personale dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del commissariato di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – che ha coordinato un’attività ispettiva congiunta con Guardia di Finanza, Polizia Locale e Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord. Nel primo locale sono state accertate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla mancata conformità dei locali destinati agli spogliatoi del personale, all’omessa manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche e ad ulteriori inosservanze della normativa di settore. Le irregolarità rilevate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative e l’adozione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con chiusura dell’attività sino al ripristino delle difformità.

I CONTROLLI – Nel corso di un’ulteriore attività ispettiva effettuata presso un esercizio di ristorazione e bar sempre in via Campi Flegrei, personale dell’ASL Napoli 2 Nord ha riscontrato significative criticità sotto il profilo igienicosanitario e della sicurezza alimentare. In considerazione delle non conformità accertate, sono state impartite specifiche prescrizioni con assegnazione di un termine di trenta giorni per il ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente. Parallelamente, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto alla verifica della posizione lavorativa del personale impiegato presso uno dei locali controllati, identificando venti lavoratori e riscontrando la presenza di alcune posizioni la cui regolarità è tuttora in corso di approfondimento. Nel corso delle verifiche amministrative effettuate dalla Polizia è stata inoltre contestata la presenza di un addetto ai servizi di controllo non iscritto nell’apposito elenco prefettizio previsto dalla normativa di settore, con conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.