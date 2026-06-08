POZZUOLI/ Recta risponde dopo la polemica «Troppe promesse non mantenute dall’attuale politica, noi lavoriamo con serietà»

POZZUOLI – «L’evento di presentazione del 28 maggio ha segnato l’inizio di un percorso in cui crediamo profondamente e su cui investiamo ogni giorno. Per questo vogliamo dirvi innanzitutto Grazie. Grazie per aver partecipato così numerosi. Abbiamo ricevuto da parte vostra innumerevoli messaggi in cui avete mostrato la vostra vicinanza a questo ambizioso progetto. L’entusiasmo, l’interesse e la voglia di partecipare che abbiamo percepito ci confermano che nel Comune di Pozzuoli esiste una comunità viva che desidera essere ascoltata e coinvolta nella politica.» È quanto fa sapere RECTA, nuova compagine composta da iimprenditori e professionisti che per la prima volta si affacciano alla politica e che punta a diventare protagonista alle prossime elezioni comunali in programma esattamente tra un anno.

IL PROGRAMMA – In merito alla polemica sollevate dal solo consigliere comunale di opposizione Riccardo Volpe sulla una mancanza di un programma elettorale, gli attivisti di RECTA fanno sapere: «In questi giorni abbiamo letto ogni commento, ogni critica e ogni perplessità. È proprio da questi confronti che traiamo gli spunti più preziosi per migliorarci. Una domanda, in particolare è emersa con frequenza: “perché Recta non ha ancora presentato un programma elettorale”? La risposta è semplice: “perché crediamo che la politica debba tornare a essere una cosa seria”. Manca circa un anno alle elezioni comunali e non intendiamo proporre programmi scritti solo per raccogliere consensi destinati a essere dimenticati il giorno dopo le elezioni. I cittadini di Pozzuoli hanno già ascoltato troppi discorsi e troppe promesse non mantenute. Recta nasce proprio da questa consapevolezza. Prima ancora di essere un’associazione politica, siamo cittadini, professionisti, commercianti, imprenditori, persone che vivono questa città ogni giorno e che hanno scelto di dedicare tempo, competenze ed energie a un progetto concreto per il suo futuro.»

IL LAVORO – Infine un passaggio sul lavoro in corso e su quelle che saranno le priorità della compagine puteolana che si pone in alternativa con l’attuale amministrazione comunale «Oggi Recta è un gruppo in continua crescita. Da mesi lavoriamo insieme, settimana dopo settimana, per costruire un movimento solido che migliori realmente la città. Proprio per questo stiamo studiando i problemi di natura quotidiana: la pulizia delle strade, il traffico intenso, la gestione dei parcheggi, la manutenzione urbana, l’incentivazione del turismo, la rinascita delle attività commerciali, i servizi di base per i cittadini e la qualità della vita. E lo facciamo pensando a ogni quartiere: dal centro storico a Monterusciello, da Toiano a Licola Mare, da Lucrino alla Solfatara fino ad Agnano, nella zona di Pisciarelli. Le nostre proposte sono ancora in fase di elaborazione perché vogliamo presentare idee realizzabili e sostenibili, non slogan. Quando sarà il momento consegneremo alla città un programma costruito con serietà, trasparenza e responsabilità. Fino ad allora continueremo ad ascoltare, a lavorare e a confrontarci con voi. Perché Recta non nasce per promettere. Nasce per costruire.»