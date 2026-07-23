POZZUOLI – I frutti di mare crudi tornano sulle tavole dei ristoranti di Pozzuoli. Rientrato l’allarme epatite, il sindaco Gigi Manzoni con apposita ordinanza ha revocato il provvedimento che dallo scorso 20 marzo vietava la somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi in ristoranti e attività della città. La disposizione arriva in seguito alla comunicazione dell’ASL Napoli 2 Nord che ha certificato il “venir meno delle condizioni di emergenza sanitaria che avevano reso necessario il divieto.”