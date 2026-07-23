MONTE DI PROCIDA/ Edificio pericolante, avviata la pulizia dopo il sollecito dell’opposizione

MONTE DI PROCIDA – Qualcosa torna finalmente a muoversi nel cuore di Monte di Procida. A seguito dell’ultimo formale sollecito inviato al Comune da parte del consigliere comunale di minoranza Sergio Turazzo, i proprietari del degradato immobile di Piazza XXVII Gennaio hanno avviato i primi interventi di pulizia e bonifica dell’area, invasa da tempo da sterpaglie e rifiuti. Un risultato che l’esponente dell’opposizione accoglie con favore, pur sollevando una profonda riflessione sul ruolo e sull’efficacia dell’azione amministrativa locale, specialmente in un momento in cui la piazza centrale si prepara ad accogliere importanti eventi comunitari. «Questo non dovrebbe essere il lavoro delle minoranze», dichiara con fermezza il consigliere Turazzo «Non spetta a un consigliere comunale rincorrere le istituzioni per pretendere l’ordinaria amministrazione. Questo dovrebbe essere l’impegno naturale di un’Amministrazione che funziona, dotata di uffici che monitorano costantemente il territorio e che fanno rispettare, in autonomia, i criteri minimi di igiene, sicurezza e pulizia urbana».

CORSA CONTRO IL TEMPO – Se la rimozione dei rifiuti rappresenta un primo passo verso il ripristino del decoro, a preoccupare maggiormente resta la tenuta statica dell’edificio in tufo, già oggetto di verifiche nel 2025. Un problema che diventa ancora più stringente data la centralità della piazza negli eventi estivi del paese. «La rimozione delle sterpaglie non risolve il problema principale», incalza il consigliere. «L’immobile presenta ancora evidenti crepe e lesioni che, specialmente in un’area bradisismica come la nostra, non ci permettono di stare tranquilli. In questi giorni la piazza è viva grazie ai giochi delle associazioni e a breve ospiterà i tradizionali festeggiamenti del Ferragosto Montese. Avremo migliaia di persone in strada. Sarò davvero sereno solo quando vedrò l’intera area messa in sicurezza in modo definitivo. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri ragazzi e ai nostri anziani che frequentano il fulcro della nostra comunità». Infine un forte e rinnovato appello alla giunta e al sindaco: «Rivolgo un invito pressante all’Amministrazione comunale: siete voi i primi garanti della sicurezza dei cittadini, dimostrate di essere presenti. Vigilate affinché i proprietari eseguano tempestivamente i necessari interventi strutturali prima dell’inizio delle festività. Da parte nostra, continueremo a monitorare la situazione giorno dopo giorno, senza abbassare la guardia, nell’esclusivo interesse di Monte di Procida e dei suoi abitanti».