MONTE DI PROCIDA/ Vandalizzata la cassetta dei libri gratuiti a Miliscola

MONTE DI PROCIDA – Grande delusione e sconforto per l’ennesimo atto vandalico ai danni delle casette Teka – Book Crossing, il servizio gratuito di scambio libri. A denunciare l’accaduto sono gli stessi volontari sulla pagina Facebook del progetto: “Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’ennesimo atto vandalico ai danni della cassetta Teka di Miliscola e del vialetto dei sassolini dipinti. Questa volta – scrivono i volontari – si è andati anche oltre: è stata persino decapitata la piccola statuetta che faceva parte dell’allestimento. Un gesto che non ha alcuna giustificazione e che dimostra solo una totale mancanza di rispetto verso il lavoro e l’impegno di chi, gratuitamente, cerca di rendere più bello un angolo del nostro territorio. Ogni libro rovinato, ogni sasso dipinto portato via, ogni decorazione distrutta rappresenta un’offesa non a noi, ma a tutta la comunità”.

IL PROGETTO – “Dietro quel vialetto – continuano i volontari – ci sono ore di lavoro, creatività, passione e l’amore di volontari che dedicano il proprio tempo per regalare un sorriso a bambini, famiglie e a chiunque passi di lì. Noi continueremo a riparare, ricostruire e ricaricare le nostre cassette, perché crediamo che la cultura e la bellezza non debbano arrendersi all’inciviltà. Chiediamo però a tutti i cittadini di aiutarci a proteggere questi piccoli beni comuni. Se assistete ad atti vandalici o comportamenti irrispettosi, non restate indifferenti. Il rispetto si costruisce insieme. Chi distrugge dimostra solo ciò che è. Chi ricostruisce dimostra ciò in cui crede. E noi continueremo a credere in una comunità capace di scegliere la seconda strada”.

