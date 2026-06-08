Scoperto B&B abusivo nel centro storico di Pozzuoli: denunciato il titolare

POZZUOLI – Un B&B abusivo, che operava senza comunicare i nominativi degli ospiti, è stato scoperto nel centro storico di Pozzuoli dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – è emerso che il gestore esercitava l’attività di affittacamere senza aver fatto richiesta delle credenziali per l’inserimento dei nominativi degli ospiti sul portale dedicato “Alloggiati Web”, è stato deferito in stato di libertà in relazione all’obbligo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. L’omissione non consente alle forze dell’ordine di conoscere in tempo utile le generalità di chi soggiorna nelle strutture ricettive e di svolgere quindi la preziosa attività di prevenzione e controllo in materia di sicurezza pubblica.