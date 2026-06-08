Studenti della Paolo di Tarso di Bacoli trionfano ai giochi internazionali di Matematica – LE FOTO

BACOLI – L’IC 1° Paolo di Tarso per il dodicesimo anno porta a casa nuovi successi grazie agli “atleti matematici”, protagonisti della 33esima edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2006. Si tratta di De Cicco Antonio 3B, Magliulo Luigi 2C, Scamardella Lorenzo 2E, Zeccolella Leonardo 2F. La Paolo di Tarso, tra le prime scuole flegree nella partecipazione ai giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano, ha sempre creduto in questa ambita competizione, preparando studenti e appassionati di matematica. Accompagnati dalla professoressa Regina Pugliese (insegnante di matematica) nonché dai rispettivi genitori sono volati da Bacoli alla volta di Milano dove ancora una volta hanno fatto incetta di riconoscimenti.

LE FOTO