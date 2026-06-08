BACOLI/ Il Tar boccia il ricorso della figlia del Tiktoker, a rischio chiusura American Auto

BACOLI – Nuovi guai in arrivo per “American Auto”, la nota concessionaria auto da quasi un milione di followers che spopola su TikTok. Dopo l’atto con il quale il comune di Bacoli aveva ritirato la SCIA con contestuale ordinanza di chiusura per una delle società che ricadono nel parco auto di viale Olimpico, questa mattina è arrivata la bocciatura da parte del TAR che ha rigettato il ricorso presentato dalla figlia di Enrico Ioffredo, titolare della partita Iva con la quale viene condotta la sola esposizione delle automobili. Resta in piedi, per il momento, l’attività di vendita condotta invece da Ioffredo e che avviene attraverso la società “American Auto srls”. In queste ore, quindi, il parco auto resta aperto al pubblico in attesa di nuove disposizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. *seguiranno aggiornamenti