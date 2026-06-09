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Il puteolano Mariano Olino due volte sul podio ai campionati internazionali di calcio freestyle

Il puteolano Mariano Olino due volte sul podio ai campionati internazionali di calcio freestyle
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato9 Giugno 2026

POZZUOLI – Doppio successo per Mariano Olino, atleta di calcio freestyle di Pozzuoli. Il giovane è salito due volte sul podio durante l’ultimo campionato internazionale di calcio freestyle, svoltosi a Roma. Nel corso della manifestazione ho conquistato: il 2° posto nella categoria 2vs2 Internazionale e il 3° posto nel Campionato Italiano di calcio freestyle. Si tratta di un importante evento che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni e rappresenta per me un traguardo significativo, raggiunto dopo anni di allenamento e competizioni.

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