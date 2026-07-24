Furto con scasso in un pub a Pozzuoli, rubate bottiglie di alcolici – LE FOTO

POZZUOLI – Bottiglie di liquore, prosecco e champagne: è questo il bottino portato via dai ladri che questa notte hanno colpito FabFud, pub-pizzeria ad Arco Felice. Il colpo è avvenuto intorno alle 4. In azione tre malviventi – con i volti coperti da passamontagna – che dopo aver scassinato la porta d’ingresso hanno fatto razzia all’interno del locale. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno e all’interno del pub. Armati di torce hanno rovistato nella cassa e all’interno del locale senza trovare soldi. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli.

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