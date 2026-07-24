Ricoverato all’ospedale di Pozzuoli si fa portare cocaina in un pacco di biscotti: in due fermati dai carabinieri

POZZUOLI – Un pacco di biscotti recapitato fuori orario di visita, un’apertura sospetta e un ovulo di plastica nascosto all’interno: è bastato questo per far scattare i controlli dei Carabinieri della Stazione di Licola, che hanno scoperto un tentativo di introdurre sostanza stupefacente all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tutto ha inizio nel pomeriggio, quando una pattuglia viene inviata all’ospedale su segnalazione di un medico del reparto di Neurochirurgia. Il sanitario aveva riscontrato, nelle analisi delle urine di un paziente di 60 anni lungodegente, la positività alla cocaina, notando peraltro un comportamento diverso rispetto ai giorni precedenti. Il medico ipotizzava che il paziente si stesse rifornendo attraverso qualcuno dei visitatori, e su indicazione dei Carabinieri, veniva allertato in caso di ulteriori episodi sospetti.

LA SCOPERTA – L’allarme si concretizza in serata: intorno alle 20.30 un 55enne si presenta al reparto fuori dagli orari di visita consentiti, chiedendo di poter consegnare al paziente un pacco di biscotti. Il personale sanitario, dopo averlo fatto accomodare, nota che la confezione risulta aperta. I medici chiamano immediatamente i Carabinieri che arrivano in reparto e prendono il pacco. All’apertura dell’involucro, che oltre ai biscotti custodiva anche un ovulo di plastica, i militari trovano due dosi di cocaina. L’uomo dei biscotti intanto era stato fermato e dirá di non conoscere il degente se non tramite terze persone e di aver consegnato i biscotti ignaro del loro contenuto, mosso soltanto da un gesto di solidarietà verso chi, in un momento di difficoltà, non poteva contare sull’assistenza di familiari o amici. Il 55enne è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente mentre il 60enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.