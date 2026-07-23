POZZUOLI/ Caos rifiuti, De Vizia sgomberata dalla Polizia

POZZUOLI – Si è conclusa con lo sgombero dell’autoparco di via Campana la querelle tra la “De Vizia Transfer” da una parte e la “Calcestruzzi Capuano” e “Del Prete-Ecogin” dall’altra. Il terreno destinato ad ospitare mezzi, sede, spogliatoi e uffici è stato liberato dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che ha eseguito un’azione di reintegrazione del possesso emessa dalla Procura di Napoli a seguito della denuncia presentata dai proprietari dell’immobile.

LO SGOMBERO – Lo scontro tra le parti ha avuto inizio a seguito dell’assegnazione del nuovo bando per la gestione dei rifiuti a Pozzuoli. Persa la gara, De Vizia ha ritenuto di non lasciare l’immobile in attesa dell’esito del ricorso al Tar bloccando l’insediamento di Del Prete-Ecogin, ATI che si è aggiudicata la gara. Nel frattempo però è scattata la denuncia da parte della Calcestruzzi Capuano, titolare dell’area, che ha dato il là all’intervento della Procura la quale ha dato mandato alla Polizia di riconsegnare l’immobile ai legittimi proprietari.