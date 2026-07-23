POZZUOLI/ De Simone&C.: la rete di imprenditori pronta a supportare il progetto Puteolana

POZZUOLI – Fabio Piantedosi patron, Davide Pacella presidente e dietro una rete di forti imprenditori pronta a sostenere la Puteolana. Obiettivo: garantire stabilità e un futuro roseo ai granata. Pozzuoli non può più sbagliare ed ecco che a sostegno del progetto è sceso in campo direttamente il sindaco Gigi Manzoni che da tempo lavora non solo alla facciata ma anche e soprattutto alle fondamenta. Si, perché prima delle pareti vengono i pilastri e Manzoni da buon ingegnere lo sa. E va oltre.

IL PROGETTO – Così dopo l’approdo in terra flegrea del consulente finanziario, Manzoni ha costruito una rete di imprenditori locali pronti a dare manforte al progetto. E tra questi spicca il nome di Giovanni De Simone, noto imprenditore impegnato in servizi a supporto della multinazionale Prysmian che insieme ad altri colleghi avrebbe risposto “presente” (in caso di necessità) alla chiamata del sindaco. Lo stesso, contattato qualche settimana fa dal nostro giornale, non ha smentito la “notizia’. Una sorta di “silenzio assenso” da parte di De Simone che già lo scorso anno era stato accostato alla Puteolana. Quest’anno, con Manzoni a fare da “garante”, il progetto prende forma. E sostanza.