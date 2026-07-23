POZZUOLI/ Ancora controlli anti movida selvaggia a Largo Palazzine: 96 persone identificate

POZZUOLI – Novantasei persone identificate di cui 11 con pregiudizi di polizia e 28 veicoli sottoposti a controlli. È questo il bilancio degli ultimi tre giorni di attività di prevenzione e repressione svolta dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – a Largo Palazzine. Nel mirino degli agenti, in particolare, è finita la movida selvaggia che negli ultimi tempi ha creato problemi ai residenti e ai cittadini.