BACOLI/ Il gioco da tavolo conquista l’estate italiana e arriva sotto gli ombrelloni del Nabilah con Giochi Uniti

BACOLI – C’è un’idea diffusa, e sbagliata, secondo cui il gioco da tavolo appartiene all’inverno: alle giornate corte, alla pioggia, al tempo da riempire quando non si può uscire. Una narrazione che Giochi Uniti prova a smentire ancora una volta, portando i propri titoli dove d’estate si concentra la vita all’aperto, cioè in spiaggia, e ribadendo che il gioco è connessione reale e vera alternativa a rapporti sempre più mediati da schermi digitali. Per tutto il mese di agosto, la casa editrice partenopea sarà presente al Nabilah, emblematico beach club di Bacoli affacciato sulla Spiaggia Romana, nel cuore dei Campi Flegrei. L’iniziativa è semplice nella forma e precisa nell’intento: una selezione di giochi del catalogo Giochi Uniti resterà a disposizione degli ospiti del Nabilah nell’area relax per l’intero mese, liberamente fruibile durante le giornate al lido. A questa presenza stabile si aggiunge un appuntamento dedicato per mercoledì 5 agosto alle ore 10:00. In quell’occasione, esperti ed educatori della casa editrice trascorreranno due ore in compagnia dei frequentatori del beach club, accompagnandoli alla scoperta dei titoli e delle loro dinamiche. L’esperienza è pensata per gli ospiti del Nabilah come parte naturale della loro giornata di mare. È in questo che sta il senso dell’operazione: mostrare che il gioco da tavolo non ha una stagione, e che il tempo condiviso attorno a un tavolo funziona sotto l’ombrellone tanto quanto nel salotto di casa.

LA MANIFESTAZIONE – La scelta della sede non è casuale. Il Nabilah è una delle realtà balneari più riconoscibili del territorio flegreo, con una forte identità locale costruita negli anni sull’incontro tra spiaggia, ristorazione ed eventi. Radicamento e riconoscibilità che ne fanno il contesto ideale per un’iniziativa che punta esattamente sulla dimensione della comunità e della condivisione. «Il gioco da tavolo è un’esperienza che non ha bisogno di una stagione», afferma Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. «In Italia la cultura dei table game si sta formando, ma siamo comunque ancora abituati a pensarlo come un rifugio invernale, qualcosa che si tira fuori quando fuori piove. Portarlo in spiaggia ad agosto significa restituirgli la sua natura più vera: quella di uno strumento per stare insieme, in qualsiasi momento dell’anno. Al Nabilah non chiediamo alle persone di cambiare le loro abitudini di vacanza, ma di scoprire che tra un bagno e l’altro c’è spazio anche per abbandonare gli smartphone sotto l’ombrellone e concedersi una partita». «Siamo felici e profondamente onorati di ospitare, domenica 5 agosto 2026, presso il nostro Beach Club, un progetto firmato Giochi Uniti che rispecchia pienamente i valori in cui crediamo ogni giorno: condivisione, inclusione, divertimento e la capacità di creare momenti autentici di incontro tra le persone», commenta l’entourage del Nabilah. «Per noi il Beach Club non è soltanto un luogo di mare, ma uno spazio dove esperienze, passioni e relazioni si incontrano. Accogliere un’iniziativa che promuove il gioco come strumento di socialità e aggregazione rappresenta un’opportunità preziosa e perfettamente in sintonia con la nostra visione. Ringraziamo Giochi Uniti per aver scelto di condividere questo percorso con noi. Siamo certi che sarà una giornata speciale, ricca di emozioni, sorrisi e momenti da vivere insieme, all’insegna del divertimento e dello stare bene».