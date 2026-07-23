Tre mesi e mezzo di chiusure notturne: fuori uso il tunnel tra Quarto e Pozzuoli

POZZUOLI/QUARTO – La Città Metropolitana di Napoli ha disposto la chiusura notturna al traffico veicolare della Galleria Monte Corvara, lungo la S.P. 501 Variante Via Campana, nei territori di Pozzuoli e Quarto, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria. Le chiusure saranno in vigore dal 23 luglio al 7 agosto 2026 e dal 24 agosto al 27 novembre 2026. Ogni notte dalle ore 22:00 alle ore 6:00, con esclusione dei sabati, delle domeniche e di tutte le festività nazionali. Durante i periodi di chiusura saranno interdetti entrambi gli accessi alla galleria, lato Pozzuoli e lato Quarto. L’impresa incaricata provvederà a installare la segnaletica di cantiere, i cartelli informativi e le indicazioni per i percorsi alternativi, così da garantire la massima sicurezza e ridurre i disagi per gli automobilisti.