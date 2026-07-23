Task force Esercito-Polizia Municipale a Quarto: sanzioni e denunce

QUARTO – Continuano le operazioni di prevenzione della Polizia Locale che solo in via Masullo, all’intersezione con via Ferraris, ha controllato ben 15 veicoli e contestato 5 violazioni al Codice della Strada. Le attività sono poi proseguite nelle zone periferiche della città, con pattugliamenti a Cupa Orlando, Cupa Reginella e Grotta del Sole. Proprio a Cupa Orlando è stato individuato uno sversamento abusivo di rifiuti ingombranti. Grazie al sistema di videosorveglianza è stato identificato il responsabile, che sarà denunciato e ne risponderà nelle sedi competenti. In campo 3 pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal tenente Simeoli, l’unità cinofila del Comando di Quarto e una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione Terra dei Fuochi.