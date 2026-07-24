CALCIO/ Puteolana iscritta al campionato. Attesa per il nuovo allenatore

POZZUOLI – «Ora è ufficiale! La Puteolana comunica che, in data odierna, è stata ratificata l’iscrizione al prossimo campionato. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova stagione e di un nuovo capitolo della nostra storia.

Da oggi si guarda avanti, con entusiasmo, ambizione e la voglia di onorare questi colori. Si parte. Forza Puteolana!» È quanto fa sapere la società granata che in questi giorni sta presentando il nuovo assetto tecnico e societario in vista del campionato di Eccellenza Campania. Tra questi figurano il presidente Davide Pacella, il team manager Alessandro Vespa e il direttore sportivo Salvatore Sansone. Attesa per l’allenatore che sarà il tecnico puteolano Salvatore Ambrosino.