BACOLI/ Nuove concessioni demaniali, blitz della maggioranza sul regolamento per le gare

BACOLI – Il Consiglio comunale, nella seduta di mercoledì, ha approvato, con 11 voti favorevoli 3 astenuti, la delibera relativa alla convalida del nuovo Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo a finalità turistico-ricreative. Come indicato dalla direttiva Bolkestein in merito all’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, il Comune dovrà procedere all’assegnazione delle concessioni tramite procedure ad evidenza pubblica conformi ai principi europei di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità. “Con questo regolamento diamo indicazioni certe per procedere alle gare per l’assegnazione delle aree demaniali – dichiara l’assessore al demanio Teresa Scotto – in una fase di transizione delicata. È un passaggio fondamentale che rispecchia, inoltre, quanto previsto dalle norme statali ed europee. Mettiamo ordine in un settore trainante della nostra economia, il turismo balneare, che coinvolge innumerevoli imprese e che rappresenta un fattore di attrazione per il nostro territorio. Regole, tempi certi e trasparenza delle procedure sono elementi indispensabili per stimolare sempre maggiori investimenti ed elevare gli standard qualitativi delle strutture turistico-ricreative, senza comunque sottovalutare la tutela delle nostre coste e una percentuale adeguata di spiagge libere”.

SCONTRO CON L’OPPOSIZIONE – L’opposizione sul piede di guerra, soprattutto per la breve tempistica – circa 8 ore – riservata ai consiglieri d’opposizione per studiare il regolamento e apportare modifiche e nuove regole. Il consigliere di Forza Italia Gianluca Schiano non ha partecipato alla votazione ed ha abbandonato l’aula prima della votazione in segno di protesta. Nello Savoia, consigliere di Fratelli d’Italia, ha prima partecipato alla discussione sul regolamento evocando il diritto ad avere più tempo per studiare il regolamento e poi non ha partecipato alla votazione del regolamento. Infine i consiglieri Vincenzo Salviati e Luigi Della Ragione che hanno chiesto alla maggioranza, a più riprese, di rinviare il punto per dare più tempo al consiglio comunale di migliorare il documento. Della Ragione, molto critico con la maggioranza, anche ai posteri del consiglio comunale, scrivendo sui social che “ottenere più tempo prima di votare il regolamento avrebbe significato anche la possibilità di introdurre una clausola che non consentisse ai parenti ed affini dell’attuale amministrazione di partecipare alle gare per le concessioni”.

MAGGIORANZA SPACCATA? – Un piccolo momento di tensione si è avuto anche all’interno della maggioranza quando il consigliere di FreeBacoli Antonio Sepe, visibilmente teso, ha chiesto la sospensione del consiglio comunale a seguito della richiesta dell’opposizione di rinviare la votazione del regolamento in un altro consiglio comunale. Circa 10 minuti di riunione tra i componenti della maggioranza con i falchi del sindaco, con a capo proprio il suocero del primo cittadino Salvatore Illiano, ad intimare ai consiglieri di maggioranza “ribelli” a votare immediatamente il regolamento.