POZZUOLI/ Percorre la Tangenziale per 5 chilometri contromano: fermata dalla Polizia Stradale

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato è intervenuto sulla Tangenziale di Napoli a seguito della segnalazione di un’autovettura che stava percorrendo contromano la carreggiata in direzione Arco Felice. In particolare, il Centro Operativo Polizia Stradale di Napoli, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente inviato sul posto gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta che, con il supporto del personale della Viabilità Tangenziale di Napoli, sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo, con a bordo una donna, nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’autovettura, giunta in corrispondenza della barriera autostradale” Astroni”, aveva invertito il senso di marcia, percorrendo circa cinque chilometri contromano lungo la carreggiata in direzione Arco Felice, attraversando anche la galleria “Monte Sant’Angelo”.

IL FERIMENTO – Nel corso del controllo, i poliziotti hanno inoltre notato danni alla parte anteriore-laterale sinistra, compatibili con un recente sinistro stradale. Poco dopo, difatti, è pervenuta la segnalazione di un motociclista che ha riferito di essere stato coinvolto in un urto con un’autovettura che stava procedendo contromano. Il centauro, rimasto ferito in modo lieve, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Per tali motivi, alla conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada, rispettivamente per circolazione contromano in autostrada e omessa revisione periodica del veicolo. La patente di guida le è stata ritirata ai fini della successiva revoca, mentre la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.