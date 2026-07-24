Tragedia a Bacoli: donna morta in mare

BACOLI – Tragedia questa mattina a Bacoli dove una donna di 65 anni è morta in mare in località Marina Grande. Inutili sono stati i soccorsi prestati da parte del personale del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza. Secondo quanto ricostruito alcuni bagnanti avrebbero notato il corpo (forse già senza vita) della donna galleggiare in prossimità della scogliera. Immediata è partita la macchina dei soccorsi. Portata sulla banchina C.F., residente del posto, è stata sottoposta ai tentativi di rianimazione che, purtroppo, si sono rivelati inutili. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e i militari della Guardia Costiera. Alla base del decesso non si esclude un malore che avrebbe colpito la 65enne dopo il tuffo in mare.