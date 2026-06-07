Buongiorno speciale: al lido Varcadoro giornata per sostenere i percorsi di inclusione sociale

VARCATURO – Una colazione che diventa occasione di inclusione, solidarietà e partecipazione sociale. È questo lo spirito di “Buongiorno speciale”, l’iniziativa in programma il prossimo 11 giugno, dalle ore 8 alle 12, presso il Lido Varcadoro. Per una mattinata, i ragazzi della cooperativa sociale L’Orsa Maggiore lavoreranno insieme allo staff del lido e al brand illy Caffè per accogliere cittadini e famiglie con un menù speciale il cui ricavato sarà interamente devoluto ai progetti sociali della cooperativa. Da quasi trent’anni, L’Orsa Maggiore opera sul territorio attraverso percorsi educativi, formativi e lavorativi rivolti a bambini, giovani, famiglie e persone vulnerabili, promuovendo inclusione e opportunità concrete. “Crediamo che un luogo come il Varcadoro debba essere non solo uno spazio di accoglienza e relax, ma anche un punto di riferimento per iniziative capaci di generare valore sociale – dichiara Trinchillo, presidente SIB Campania e patron del Lido Varcadoro –. Buongiorno Speciale nasce proprio per trasformare un gesto semplice come una colazione in un’esperienza di condivisione e inclusione. Siamo orgogliosi di collaborare con L’Orsa Maggiore e illy Caffè per lanciare un messaggio importante: l’inclusione si costruisce attraverso esperienze concrete, relazioni e partecipazione”. ​

L’INCLUSIONE – “Da trent’anni trasformiamo l’inclusione in opportunità reali di lavoro e autonomia. Questo evento nato grazie alla splendida sinergia con Illy Caffè e con il lido Varcadoro dimostra che abbattere i pregiudizi crea valore per tutta la comunità. Vedere i nostri ragazzi all’opera è la prova che il cambiamento è possibile. Invitiamo tutti a raggiungerci: fare colazione insieme sarà un gesto concreto per sostenere i nostri progetti sul territorio. Perché il futuro comincia dalle cose semplici: un caffè, un sorriso e una possibilità.” Aggiunge Francesca D’Onofrio presidente della cooperativa “L’Orsa Maggiore”. L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, bambini, amici e cittadini che vorranno vivere una mattinata all’insegna del mare, del sole e della solidarietà. Perché a volte bastano un caffè, un sorriso e una possibilità.